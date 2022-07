'Schiphol heeft bagagechaos niet meer in de hand'

Schiphol heeft al wekenlang de bagagechaos op de luchthaven niet in meer in de hand. Dat stelt vakbond FNV. Nog elke dag verbazen reizigers zich over de grote stapels koffers die door talloze vluchtverstoringen en personeelstekorten achterblijven bij de bagagebanden. Passagiers met kinderwagens zijn overgeleverd aan een rommelberg waarin ze een poging kunnen doen om hun bezit terug te vinden.

Kinderwagenchaos op Schiphol - Annette Cornelisse

Annette Cornelisse uit Amsterdam maakte maandagavond een foto van de kinderwagenchaos op Schiphol. Ze wilde na haar vlucht uit Ibiza haar koffers en het wagentje van haar kleinzoon ophalen, maar de moed zonk haar in de schoenen toen ze berg zag. De kinderwagen zat er niet tussen: "Na drie kwartier zijn we maar zonder kinderwagen naar huis gegaan. We hebben hem nog niet terug." Volgens Joost van Doesburg van FNV Schiphol is de kinderwagenberg exemplarisch voor de bagagechaos op de luchthaven: "Het personeel kan het grote aanbod van achtergebleven koffers niet meer aan." Net als bij de beveiliging is er een groot tekort aan personeel bij de bagageafhandeling van Schiphol. Het artikel gaat verder onder de video.

Beelden van de vele achtergebleven koffers op Schiphol - NH Nieuws / Anne Klijnstra

Een woordvoerder van Schiphol legt uit dat de chaos ook wordt veroorzaakt door de vele vluchtverstoringen. Reizigers staan zowel op Schiphol als op andere Europese bestemmingen vaak te lang in de rij, waardoor koffers van die reizigers gescheiden worden. Die stapelen zich dan onder meer op Schiphol op. Opruimactie "Het nasturen van die bagage is geen expertise van Schiphol. Dat is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen, maar wij ondersteunen hen wel", aldus de woordvoerder. Schiphol heeft gisteren kantoorpersoneel tijdens een opruimactie ingezet om de bagagechaos te ordenen en gegevens van koffers in computersystemen te zetten, zodat ze alsnog bij de reizigers thuis of op hun bestemming gebracht kunnen worden. De woordvoerder kon niet zeggen of de kinderwagenzooi was veroorzaakt door het personeel of door reizigers.

Lees ook Play Schiphol Play Geen hulp van marechaussee bij beveiliging Schiphol om zomerchaos te voorkomen