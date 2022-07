Manodj B. 15 jaar de cel in voor verdwijning Sumanta Bansi

Manodj B. (42) uit Hoorn is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doden en laten verdwijnen van de vermiste Sumanta Bansi. Het Openbaar Ministerie (OM) had 15 jaar geëist . Zelf was hij niet aanwezig bij de uitspraak, net als medeverdachte Dwarka B.

Sumanta wordt al bijna 4,5 jaar vermist. Ze verbleef op dat moment in Hoorn bij het gezin van Manodj B., de man met wie ze ook een geheime relatie had. Sumanta was ook zwanger van hem. Maar van de één op de andere dag verdween de 22-jarige vrouw op 18 februari 2018 spoorloos. Zonder enige aanleiding, en ook haar bankpas, ov-kaart of telefoon zijn sindsdien niet meer gebruikt.

Al snel kwam Manodj B. in beeld bij de politie. Die luisterde langere tijd gesprekken van hem en zijn familie af. Dat was ook het voornaamste bewijs voor de beoordeling. Zo zei Manodj in een gesprek met zijn broer: "Ik ben met dat ding dwars door haar hart gegaan, dood, klaar."

Manodj ontkent betrokkenheid

Zelf ontkent Manodj B. iedere betrokkenheid. De uitspraken in afgeluisterde gesprekken doet hij af als grootspraak op momenten dat hij onder invloed was. En ook volgens zijn advocaat Peter Plasman was er onvoldoende bewijs.

Want Sumanta is nooit gevonden. En dat ondanks vele zoektochten naar haar lichaam in eerst het Robbenoordbos bij Wieringerwerf en de laatste keren bij recreatiegebied de Hulk bij Berkhout.

Medeverdachte vrijgesproken

Medeverdachte en de vader van Manodj, Dwarka B., werd niet veroordeeld. Tegen hem werd door het Openbaar Ministerie ook al om vrijspraak gevraagd. De man zou volgens het OM hebben afgeweten van de daad, maar er is geen bewijs dat hij medeplichtig is.