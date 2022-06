Vijftien jaar cel geëist tegen Manodj B. voor doden vermiste Sumanta Bansi: "Je bent een monster"

Tegen Manodj B. (42) is door het Openbaar Ministerie 15 jaar cel geëist voor het doden van Sumanta Bansi. De destijds 22-jarige vrouw, die op dat moment zwanger van hem was, is al ruim vier jaar vermist. Volgens de officier van justitie heeft B. haar doodgestoken en daarna het lichaam laten verdwijnen.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er sterke vermoedens dat Manodj B. een vooraf bedacht plan had om haar te doden, maar kan dat niet worden hard gemaakt. Daarom is er geen sprake van moord, maar doodslag.

Tegen zijn vader, de 65-jarige Dwarka B., werd uiteindelijk om vrijspraak gevraagd door de officier van justitie. De man zou hebben afgeweten van de daad, maar er is geen bewijs dat hij medeplichtig is.

Justitie baseert zich onder meer op afgeluisterde gesprekken. Zo zei Manodj B. in een telefoongesprek met zijn broer onder meer: "Ik ben met dat ding dwars door haar hart gegaan, dood, klaar."

Getuigen beïnvloeden

Ook zou hij getuigen hebben beïnvloed. Zo moest zijn vrouw op vragen van de politie antwoorden dat ze het niet wist. Zijn schoonmoeder vroeg hij te verklaren dat die Sumanta in maart 2018 nog had gezien in Den Haag. Maar dat weigerde de vrouw.

Sumanta verdween 18 februari 2018 spoorloos. Ze was op dat moment opnieuw zwanger van Manodj B. Ze woonde bij hem en zijn gezin in Hoorn en hadden samen een geheime relatie. Bij een eerdere zwangerschap had ze onder druk abortus laten plegen, maar dit keer wilde ze het kind houden.

Ondanks vele zoektochten in het Robbenoordbos bij Wieringerwerf en recreatiegebied De Hulk in Scharwoude wordt het lichaam van Sumanta niet gevonden. Tot groot verdriet van haar familie. Ook vorige week werd er nog gezocht in De Hulk, maar zonder succes.

Waar is Sumanta?

Haar ouders zijn overgekomen uit Suriname om de zaak bij te wonen. Zij hoopten vooral dat duidelijk zou worden waar het lichaam van Sumanta te vinden is. "Wees een man en vertel tenminste waar we haar kunnen vinden. Wij kunnen niet eens afscheid van haar nemen", vertelde advocaat Priya Soekhai namens vader Marlon Bansi tijdens de slachtofferverklaring van vorige week. Maar op die vraag kwam ook vandaag geen antwoord.

Verdachte ontkent

Zelf ontkent Manodj iedere betrokkenheid - net als vader Dwarka B. - maar het Openbaar Ministerie zegt voldoende bewijs te hebben tegen Mandoj dankzij vooral afgeluisterde gesprekken. De advocaten van beide verdachten mogen nu hun verweer voeren. Eerder liet advocaat Theo Hiddema al over zijn cliënt Dwarka B. weten dat er geen bewijs was. "Deze zaak is zo dood als een pier", zei hij toen.