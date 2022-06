Mogelijk nieuwe zoektochten naar vermiste Sumanta: "Willen nabestaanden rust geven"

Er is al veelvuldig gezocht naar het lichaam van de ruim vier jaar vermiste vrouw. Onder meer bij de Afsluitdijk, en meerder keren in het Robbenoordbos bij Wieringerwerf. Maar vorig jaar verplaatste de zoektocht zich naar recreatiegebied de Hulk in Scharwoude.

Voornaamste reden daarvan is dat hoofdverdachte Manodj B. zich daar op de avond van de verdwijning bevond, terwijl hij er normaal nooit kwam. Een paar dagen later was hij er opnieuw. In een afgeluisterd gesprek zei hij dat hij de telefoon van Sumanta had opgevist.

Zoektochten zonder succes

Ook vorige week werd er nog gezocht na een tip. Een wandelaar had op de avond van de vermissing, 18 februari 2018, een man gezien met een schep en plastic zak die zichtbaar schrok en wegliep. Maar ook deze laatste zoektocht leverde niks op.

De officier van justitie eiste gisteren 15 jaar cel tegen Manodj B. Tegen zijn vader en medeverdachte Dwarka B. werd vrijspraak gevraagd. En ondanks dat de rechtszaak in de afrondende fase zit, sluit het Openbaar Ministerie meer zoektochten niet uit.

"Mochten er aanwijzingen zijn voor een nieuwe vindplaats van het lichaam dan gaan we zoeken. Hoe naar het ook is, maar we hebben allemaal gehoord wat een last de nabestaanden ervan hebben dat ze geen afscheid hebben kunnen nemen", zegt persofficier Marije Römer.

Familie wil Sumanta vinden

Tijdens de rechtszaak werd al duidelijk dat behalve gerechtigheid, ze vooral wilden weten waar ze Sumanta kunnen vinden. "Wees een man en vertel tenminste waar we haar kunnen vinden. Wij kunnen niet eens afscheid van haar nemen", vertelde advocaat Priya Soekhai namens vader Marlon Bansi. En ook moeder Sharmila Nanda sprak zich uit in een emotionele slachtofferverklaring.