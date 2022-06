Zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi levert niks op: nieuwe klap voor de familie

Het was de grootste wens van de familie van Sumanta dat haar lichaam gevonden zou worden. Haar ouders zijn momenteel in Nederland om de rechtszaak tegen de twee verdachten van de verdwijning bij te wonen.

In een emotionele slachtofferverklaring lieten ze al weten dat naast gerechtigheid, het vinden van Sumanta het belangrijkste was. "Hoe kun je zo onmenselijk zijn. Mijn hoop is dat ze gevonden wordt zodat we waardig afscheid kunnen nemen", zei moeder Sharmila Nanda afgelopen maandag in de rechtszaal.

Wandelaar kwam met nieuwe tip

De zoekactie werd gehouden na een tip van een wandelaar. Die liep op de avond van de vermissing, 18 februari 2018, door het gebied waar Sumanta verdween. "Hij zag een man weglopen met een zak en een schep", legt politiewoordvoerder Erwin Sintenie uit. "Dat het kwam overeen met een aantal gegevens die in ons onderzoek naar boven was gekomen."

Het onderzoek werd gedaan in een gebied van 30 bij 30 meter, ongeveer een tiende van een voetbalveld. Er werd een speciaal team van de politie ingezet, het Landelijke Team Opsporen, Bergen en Identificeren (LTOBI), gespecialiseerd in grote en ingewikkelde vermissingszaken.

Er werd met stokken in de grond geprikt, en honden die getraind zijn om lichamen te zoeken speurden minutieus. Maar na drie uur zoeken was er niks gevonden.

Meer zoekacties

Of er nog meer zoekacties gaan komen is nog onduidelijk. Maar het is hoe dan ook een nieuwe klap voor de familie van Sumanta, na de zoveelste zoekactie zonder resultaat.

Dinsdag gaat de rechtszaak tegen de twee verdachten verder. Dan horen Manodj B. en zijn vader Dwarka B. welke straf het Openbaar Ministerie tegen ze eist.