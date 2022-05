Emotionele verklaring ouders vermiste Sumanta Bansi: "Deze duivels hebben haar vermoord"

Tijdens de eerste dag van de rechtszaak over de vermissing van Sumanta Bansi hebben haar ouders in een emotionele slachtofferverklaring flink uitgehaald. "Deze twee duivels hebben mijn dochter vermoord", zei moeder Sharmila Nanda.

"Het gaat ook om mijn eerste kleinkind, die is ook weg", vertelt Sharmila Nanda tijdens haar slachtofferverklaring. "Het is dubbele moord. Hoe kon zij nu weten dat de man die haar zwanger had gemaakt ook de man was die haar leven ontnam. De duivels hebben haar weggemaakt." Vlak daarna barst ze in huilen uit en wordt getroost door haar ex-man en vader van Sumanta, Marlon Bansi.

Na 18 februari 2018 is ze echter spoorloos verdwenen tot op de dag van vandaag. De politie gaat uit van een misdrijf met Manodj en Dwarka B. als verdachten. De hele zitting valt de ouders van Sumanta zwaar. Ze zijn uit Suriname overgekomen om de zaak bij te wonen. Dat beide verdachten blijven ontkennen, is voor hen niet te bevatten.

Ze had een geheime relatie met Manodj en in 2018 bleek ze voor de tweede keer zwanger van hem. In 2017 had ze na druk vanuit de familie B. abortus laten plegen, en het daar heel moeilijk mee gehad. Maar dit keer wilde ze het kind houden.

Voor de ouders is het zeker: Manodj B. (42) heeft haar dochter gedood en zijn vader Dwarka B. is (65) medeplichtig. De van oorsprong Surinaamse Sumanta woonde in bij het gezin van Manodj in Hoorn.

Straffen op overtreden huisregels

Tijdens de zitting werd duidelijk dat er regelmatig ruzies waren in het gezin. Zo werd er op een gegeven moment een document opgesteld met straffen voor het overtreden van huisregels. Iedereen in het gezin tekende. Zo was een straf vier uur in de schuur zitten, of werd je gedwongen tot schoonmaak. En bij gegil werd je op straat gezet. "Dat was om af te schrikken, maar er is nooit wat mee gedaan", vertelde Manodj.

Sumanta beklaagde zich regelmatig over het leven binnen het gezin B.. Zo zou ze veelvuldig het huis moeten schoonmaken. Bovendien ging Manodj over haar bankrekening, en moest ze hem vragen als ze geld wilde hebben. Volgens hem was dat echter in overleg gebeurd.

Dwarka viel Sumanta lastig

Uit appberichten bleek ook dat Dwarka B. Sumanta lastig viel. Zo zou hij onder meer aan haar bil hebben gezeten en zich bij haar opdringen. Maar als hij door de rechter daarmee geconfronteerd wordt, zegt hij het zich niet te herinneren. Hij liet weten haar altijd als een dochter te hebben gezien en gaf haar maandelijks ook 100 euro zakgeld om rond te komen.

De rechters bevroegen de verdachten uitgebreid over hun gedrag nadat ze erachter kwamen dat Sumanta plotseling weg was. Zo hadden zij en Manodj de avond ervoor nog seks gehad. Bovendien appten ze elkaar heel veel en vrijwel dagelijks. Maar nu stuurde hij pas na vijf dagen een bericht: 'waar ben je?'

Daarop kwam geen antwoord en pas een week na haar verdwijning stappen Dwarka en Manodj naar de politie om melding te maken. Manodj vraagt of hij Sumanta kan laten uitschrijven en meldt dat ze had gezegd op vakantie te gaan naar Dubai. De politie zegt niks met de zaak te kunnen, en beide mannen dringen verder ook niet aan. Pas maanden later wordt de zoekactie gestart.

De rechters zeggen niet iets van bezorgdheid te hebben gemerkt. Maar volgens Manodj maakte hij zich zeker zorgen, al was hij ook boos omdat ze zomaar zou zijn vertrokken.

Afgeluisterd

Het hardste bewijs van het Openbaar Ministerie lijkt in afgeluisterde gesprekken te zitten. 1,5 jaar lang werden via microfoons in auto's en in het huis van de familie B. gesprekken afgeluisterd. Net als telefoongesprekken. In één daarvan praat Manodj met zijn broer in de auto. Manodj: "Ik ging met dat ding dwars door haar hart. Dood, klaar." Als de rechters hem vragen of hij Sumanta heeft gedood, ontkent hij dat.