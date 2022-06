Het jaar van Tanja Groen is morgen voorbij, maar het tipgeld van 1 miljoen ligt er nog

Morgen is het precies een jaar geleden dat Peter R. De Vries, met zijn stichting De Gouden Tip, een miljoen euro beloofde voor de tip die naar de spoorloos verdwenen Tanja Groen leidt. Ondanks dat er rond de duizend tips binnenkwamen zat de gouden tip daar niet tussen. De beloning ligt dus nog op de plank en de termijn verstrijkt morgen.

NH Nieuws

'Het jaar van Tanja Groen', met die term trapte Peter R. de Vries een jaar vol zoekacties naar de sinds 1993 vermiste Tanja af. Op 23 juni 2021, de verjaardag van Tanja en dertien dagen voordat hij werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam, kondigde De Vries de oprichting van Stichting De Gouden Tip aan. Aan het uitkeren van de beloning werd een maximale termijn van één jaar gesteld en die verloopt morgen. 1000 tips Het afgelopen jaar zijn er rond de duizend tips binnengekomen, meldt de stichting. Sommige tips worden nog steeds uitgewerkt. Het bedrag blijft dan ook nog beschikbaar voor alle tips die voor de 23e (morgen) zijn binnengekomen. Het is nog wachten op de tip die leidt naar Tanja. De stichting verwacht dat alle tips rond het einde van het jaar zijn onderzocht. "Wij beseffen dat de kans om Tanja te vinden steeds kleiner wordt, maar we zullen de hoop nooit opgeven", aldus het bestuur van de stichting. "Ook al is het jaar van Tanja voorbij en vervalt daardoor de mogelijkheid om aanspraak te maken op de beloning, de ouders van Tanja - Corrie en Adrie Groen - het coldcaseteam van Limburg en Stichting de Gouden tip gaan door met het zoeken naar Tanja." Andere cold cases Mocht de gouden tip er toch niet tussen zitten, dan is de stichting hard bezig met het zoeken naar een andere bestemming voor het geld. "We kunnen het bedrag gebruiken voor beloningen in andere cold cases", vertelde Lex de Jager, advocaat en penningmeester bij Stichting De Gouden Tip eerder deze maand tegen NH Nieuws. Tekst gaat door onder de 'lees ook'

Het bestuur zal over enkele weken de nieuwe plannen bekendmaken en die 'zullen in lijn met de droom van Peter R. de Vries om een ultieme poging te doen om cold cases op te lossen doorgaan'. Tanja's laatste feestje De 18-jarige Tanja Groen verdween op 31 augustus 1993 in Maastricht. Ze zou daar beginnen aan een studie en was op een feestje van haar studentenvereniging. Ze werd voor het laatst gezien rond middernacht, toen ze haar fiets pakte om terug te gaan naar haar studentenkamer in het nabijgelegen dorp Gronsveld. Ze kwam daar nooit aan. Ook na 23 juni kunnen tipgevers zich blijven melden bij de stichting met tips over Tanja.