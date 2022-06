Termijn miljoen euro voor 'gouden tip' Tanja Groen bijna verlopen

De overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries richtte op 23 juni vorig jaar stichting De Gouden Tip op met als doel om 1 miljoen euro aan giften op te halen. Het bedrag zou worden uitgekeerd aan degene met de gouden tip in de vermissingszaak van Tanja Groen. De studente uit Schagen verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Aan het uitkeren van de beloning werd een maximale termijn van één jaar gesteld en die is nu bijna voorbij.

Op dit moment worden nog enkele tips uitgezocht door een coldcaseteam van de politie. Daar kan nog altijd de gouden tip tussen zitten, maar mocht dat niet zo zijn dan kan het tipgeld voor andere zaken worden ingezet. "We kunnen het bedrag gebruiken voor beloningen in andere cold cases", zegt Lex de Jager, advocaat en penningmeester bij Stichting De Gouden Tip tegen NH Nieuws. De stichting is nu in overleg met de politie om een selectie te maken van geschikte zaken. Die moeten voldoen aan twee eisen: "Allereerst moet het worden goedgekeurd door de nabestaanden en we zoeken cold cases uit die de interesse van Peter hadden", aldus De Jager. "De zaak Tanja Groen stond daarbij bovenaan, hij was daar al bijna dertig jaar mee bezig."

De 18-jarige Tanja Groen verdween op 31 augustus 1993 in Maastricht. Ze zou daar beginnen aan een studie en was op een feestje van haar studentenvereniging. Ze werd voor het laatst gezien rond middernacht, toen ze haar fiets pakte om terug te gaan naar haar studentenkamer in het nabijgelegen dorp Gronsveld.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries bekommerde zich al jaren om de ouders van Tanja, Corrie en Adrie Groen. Op 23 juni 2021, dertien dagen voordat hij werd doodgeschoten in het centrum van Amsterdam, kondigde De Vries de oprichting van Stichting De Gouden Tip aan. Het lukte de stichting, mede dankzij een speciale uitzending van Tijd voor Max, om meer dan een miljoen euro op te halen en het jaar ging van start. "Peter noemde 2021 zelf 'Het jaar van Tanja Groen", vertelt De Jager.

"Natuurlijk wil je mensen zolang mogelijk de tijd geven om met tips te komen", licht De Jager toe. Maar aan zo'n maximale periode zitten ook voordelen. "Het biedt je echt de ruimte om je een bepaalde tijd volledig te richten op één zaak. En als het binnen een jaar niet komt, dan komt het niet meer was de gedachte." Het afgelopen jaar stroomden honderden tips binnen bij de stichting. "Van meedenk-tips ('hebben jullie al aan Dutroux gedacht?') tot zeer bruikbare tips", vertelt De Jager. Toch heeft het nog niet voor een doorbraak in de zaak gezorgd. "Maar je hoopt er toch elke keer op dat je het geld mag uitkeren." Strafzaak Peter R. De Vries De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries is gisteren begonnen. Tegen de twee verdachten is levenslang geëist door het Openbaar Ministerie. De Jager was bij de zitting aanwezig. "Zo'n dag geeft extra energie om hiermee door te gaan. Bij cold cases mag je je niet uit het veld laten slaan en dat gaan we ook zeker niet doen." De ouders van Tanja Groen willen liever niet reageren op dit verhaal.