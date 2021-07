Stichting De Gouden Tip haalt meer dan een miljoen euro aan tipgeld op voor Tanja Groen

Stichting De Gouden Tip heeft meer dan een miljoen euro opgehaald: 1.176.000 euro. Na een speciale uitzending van het tv-programma Tijd voor Max over de zaak van Tanja Groen uit Schagen eerder vanavond, stond de teller nog op 931.000 euro. De stichting is opgericht door Peter R. de Vries, die een miljoen wil inzamelen voor de doorslaggevende tip over Tanja.

De ouders van Tanja Groen en mede-initiatiefnemer van de stichting Simon Vuyck waren tijdens de uitzending aanwezig. Vuyck is goed bevriend met Peter R. de Vries en is lang zijn eindredacteur geweest.

In de uitzending werd teruggekeken op de vermissingszaak van Tanja Groen. In 1993 verdween zij na een feest bij haar studentenvereniging in Maastricht. Er is heel weinig bekend over haar verdwijning, behalve dat Tanja op de fiets van het feest vertrok. Stichting De Gouden Tip hoopt met het ingezamelde tipgeld de zaak opgelost te krijgen. "Misschien geeft dat die ene kans", zei Vuyck.

Veel mensen deden een oproep om te doneren in de uitzending. Ook ondernemers uit Schagen kwamen aan het woord. Na een gesprek met Peter R. de Vries vorige week maandag, bedachten de ondernemers een stickeractie met een QR-code om geld in te zamelen. "We waren allemaal geraakt door zijn verhaal", vertelt de initiatiefnemer Lonneke Deutekom. "Het verhaal leeft al 28 jaar in deze stad. Ik heb het gevoel dat mensen blij zijn dat ze eindelijk iets concreets kunnen doen."

Kinderen en partner Peter R. de Vries

De kinderen en partner van Peter R. de Vries kwamen in de uitzending ook aan het woord. "Het is een droom van onze vader om deze en vele andere zaken tot een oplossing te brengen. Laten we samen proberen om deze droom werkelijkheid te laten worden", zei zijn zoon Royce in een videoboodschap.

De partner van De Vries schreef een brief die werd voorgelezen door Vuyck. "Hoe mooi zou het zijn als de ouders van Tanja Groen eindelijk het antwoord krijgen op die ene vraag: waar is onze dochter?"