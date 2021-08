Tanja Groen 28 jaar vermist: vanavond stille tocht, ook ode aan Peter R. de Vries

Het is vandaag precies 28 jaar geleden dat de toen 18-jarige studente Tanja Groen uit Schagen verdween na een feestje van haar studentenvereniging Circumflex in Maastricht. Ze is sindsdien nog steeds niet teruggevonden. Om aandacht op de zaak te houden, organiseert Circumflex vanavond een stille tocht.

Daarna ontstond ook het idee voor een stille tocht, zegt voorzitter Tanne Nevels van de Maastrichtse studentenvereniging Circumflex. "We voelden ons na de persconferentie over het initiatief gelijk betrokken. De dag erna hebben we gelijk gekeken hoe we met de stichting de handen ineenslaan. Op hele korte termijn gingen we naar Amsterdam voor een gesprek, daar rolde al heel snel het idee van een stille tocht uit. Het contact met de stichting was heel prettig, warm vooral."

De herdenking is vandaag extra groot en beladen door de dood van misdaadverslaggever Peter R. de Vries . Hij spande zich in de laatste maanden van zijn leven in om ervoor te zorgen dat er beweging in de vermissingszaak zou komen.

De tocht vanavond zal vanwege de aanslag op De Vries extra beladen zijn, zegt ze. "Ja, want het is natuurlijk onwerkelijk wat er gebeurd is. De tocht heeft nu inderdaad ook een nieuwe lading gekregen. Het is in het beginsel een tocht voor Tanja Groen en om zo veel mogelijk aandacht te vestigen op de vermissingszaak, om met elkaar nog even in het collectief geheugen te graven: wat is er nu in hemelsnaam gebeurd op 31 augustus 1993? Er moet ergens een aanknopingspunt zijn, daar ben ik van overtuigd. Maar het is tevens een ode en een soort blijk van waardering voor de onvoorwaardelijke inzet, want dat is het echt, van Peter R. de Vries voor onder andere deze vermissingszaak."

Twee groepen

De studentenvereniging verwacht dan ook extra mensen die zich bij de stille tocht vanavond in Maastricht aan willen sluiten, daarom is besloten de tocht op te splitsen in twee groepen, zegt voorzitter Nevels. "We hebben een groep A, dat zijn 550 genodigden. En we hebben groep B, die start om 19.00 uur op het grasveld achter het MVV-stadion. Die is voor iedereen, dus als je nog wil meelopen, kan dat. Heel graag zelfs. We verwachten en hopen op een hele grote opkomst." Geïnteresseerden hoeven zich niet vooraf aan te melden.

Voor de tocht is het mogelijk om een roos te kopen. Dat is de lievelingsbloem van Tanja. "De opbrengst daarvan gaat naar stichting De Gouden Tip uiteraard", aldus Nevels.