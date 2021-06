Ouders Tanja Groen vestigen alle hoop op tipgeld in zoektocht: "Geen vrede mee"

De vermissing van hun dochter Tanja is een constante pijn voor Adrie en Corrie Groen uit Schagen. Vandaag, op de verjaardag van de vrouw die bijna 28 jaar geleden spoorloos verdween, werd bekend gemaakt dat er een crowdfundingsactie is gestart om een recordbedrag van 1 miljoen euro tipgeld bij elkaar te brengen.

Afgelopen weken waren zwaar voor de familie. Het onderzoek in Brabant en ook de persconferentie vandaag, zijn indrukwekkend. "Het gaat wel goed, maar we zullen blij zijn dat deze dagen weer achter de rug zijn. Dat er weer een beetje rust komt", zegt Corrie Groen. "We hopen dat de gouden tip er komt. Er moet toch iemand zijn die er van af weet."

"Ik dacht vannacht al aan haar. Ze is geboren om 00.25 uur. En dan gaat het al door je hoofd", vertelt Corrie Groen vanmiddag tijdens een persconferentie in Naarden. Daar maakte Peter R. de Vries bekend dat de stichting Gouden Tip is opgericht, die 1 miljoen euro bij elkaar moet krijgen. Het geld gaat naar degene met de tip die ervoor zorgt dat het lichaam van Tanja na al die jaren gevonden kan worden.

Tijdens de persconferentie vertelden Adrie en Corrie Groen wat de vermissing van hun dochter nog elke dag met hen doet. "Het is erg beladen", zegt vader Adrie. "We hopen dat hierdoor ooit duidelijkheid komt", vult moeder Corrie aan. "Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed"

Volgens de ouders moet er iemand zijn die meer over de zaak kan vertellen. Zij denken dat het tipgeld degene kan overhalen dat te doen. "Het kan toch niet dat je op je fietsje weggaat en je komt nooit meer thuis. En er is helemaal niets nu. Was er maar iets. Je kunt je niet voorstellen hoe het is. Een gewoon meisje dat gaat studeren. Vijf nachten heeft ze op haar nieuwe kamer geslapen en dan komt ze nooit meer thuis."

Crowdfunding

Peter R. de Vries riep vanmiddag heel Nederland op om geld te storten voor het tipgeld. Rond 17.00 uur vanmiddag was er al bijna 21.000 euro ingezameld. De Limburgse politie, vandaag ook aanwezig bij de persconferentie, gaat ondertussen door met het onderzoek. Er zijn nog meer punten die bekeken moeten worden. Tanja's ouders zullen het verhaal nooit laten rusten voor er duidelijkheid is. "Hier hebben we geen vrede mee", zegt Corrie Groen. "Als ze maar gevonden wordt. Het zal evengoed weer een spannende tijd zijn."