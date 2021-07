Ouders Tanja Groen: "Nu nog de gouden tip"

In een speciale uitzending van het tv-programma Tijd voor Max werd teruggekeken op de vermissingszaak van Tanja Groen. De studente verdween in 1993 spoorloos na een feestje in Maastricht. Sindsdien tasten haar ouders in het duister over haar lot. Tijdens de uitzending werd geld ingezameld en al snel liep de teller richting een miljoen euro.

"Bij Peter kwamen heel veel tips binnen. Die gaan allemaal naar de recherche in Maastricht. Je weet niet of de gouden tip er tussen zit, het is afwachten", aldus de moeder van Tanja Groen, Corrie.