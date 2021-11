Stichting Gouden Tip over nieuwe tips Tanja Groen: "Aantal buitengewoon interessant"

De tips die binnen zijn gekomen, komen volgens De Jager overal en nergens vandaan. "Iedereen kan namelijk een tip geven en alle tips worden momenteel zorgvuldig bekeken", vertelt hij tegen NH Nieuws. "De gouden tip kan ertussen zitten, maar het is moeilijk om daar inhoudelijk iets over te zeggen verder of er iets van te vinden", zegt hij. "We putten er hoop uit."

Stichting de Gouden Tip werd in juni opgericht door misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij zette zich jarenlang in voor de zaak. Door een miljoen euro aan tipgeld in te zamelen, hoopte hij dat dé gouden tip binnen zou komen. Na het overlijden van De Vries werd dat streefbedrag ruimschoots gehaald; de stichting heeft inmiddels al 1,4 miljoen euro ingezameld.