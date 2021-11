Honderden tips over vermiste Tanja Groen uit Schagen

Bij stichting de Gouden Tip zijn zo'n 450 tips binnengekomen over de sinds 1993 vermiste Tanja Groen uit Schagen. Een deel van die tips is interessant genoeg om verder uit te laten zoeken door het coldcaseteam, zegt voorzitter Kelly de Vries van de stichting bij de regionale omroep L1 .

Stichting de Gouden Tip werd in juni opgericht door misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij zette zich jarenlang in voor de zaak. Door een miljoen euro aan tipgeld in te zamelen, hoopte hij dat dé gouden tip binnen zou komen. Na het overlijden van De Vries werd dat streefbedrag ruimschoots gehaald; de stichting heeft inmiddels al 1,4 miljoen euro ingezameld.

Kelly de Vries, de dochter van de misdaadverslaggever, heeft het werk van haar vader in de stichting overgenomen. Ze zegt dat niet alle tips die nu binnen zijn gekomen ook echt bruikbaar zijn. "Sommige tips zijn dubbel, mensen sturen soms meerdere mails", zegt ze tegen L1. "Ik gok dat ongeveer tien procent van de mails mogelijk interessante informatie bevat die verder onderzocht dient te worden. Dit is een ruwe schatting."

Onderzoek loopt nog

Justitie zegt tegen de regionale omroep dat er nog altijd druk aan het onderzoek wordt gewerkt, mede op basis van de binnengekomen tips via stichting de Gouden Tip. "Dit onderzoek ligt niet stil. Er zijn steeds medewerkers van de politie met dit onderzoek bezig. Het team is iedere dag actief doende met het nalopen van de tips."

Justitie wil niet ingaan op de inhoud van de tips, of welke concrete onderzoeken er momenteel lopen. "Een tip of informatie die we uitrechercheren, kan weer leiden tot andere informatie en tips die we verder oppakken. Maar we trekken ook tips na om zaken uit te kunnen sluiten."

Feestje van studentenvereniging

Tanja Groen uit Schagen verdween in de nacht van 31 augustus 1993, toen ze van een feestje van de Maastrichtse studentenvereniging Circumflex naar haar studentenkamer fietste. Daar kwam ze nooit aan. Haar fiets is ook nooit gevonden. Afgelopen zomer, vlak na het overlijden van Peter R. de Vries, organiseerde Circumflex een stille tocht om aandacht voor de coldcasezaak te vragen.