Actievoerders blij, definitief geld voor openhouden begraafplaatsen in Zaanse dorpen

Het zag er al goed uit en nu is het zeker: de begraafplaatsen in Westzaan, Wormerveer en Zaandijk blijven definitief open. In het nieuwe coalitieakkoord van gemeente Zaanstad is daar geld voor gereserveerd. Rina Schenk en Ingrid Jahn-van Binsbergen voerden de afgelopen tijd actie voor het openhouden van de begraafplaats in Westzaan en zijn hartstikke blij.

NH Nieuws

Bijna 3.000 mensen tekenden de petitie om de begraafplaats in Westzaan open te houden, toen uit een stuk van de gemeente bleek dat die op de nominatie stond om te verdwijnen. Daarna sprak ook de raad zich unaniem uit voor het openhouden. Eerder dacht Schenk pas na de zomervakantie meer nieuws te hebben, maar de vlag kan dus nu al uit. "Het was zo duidelijk dat de hele raad hier niet achter stond en ook de inwoners niet", zegt de Westzaanse. "Ze willen nu 300.000 euro per jaar extra uitgeven om achterstanden in de openbare ruimte in te lopen. Daar willen ze ook de begraafplaatsen mee openhouden."

Nieuwe coalitie in Zaanstad De Partij voor de Ouderen en Veiligheid (POV) nam als grote winnaar van de verkiezingen het voortouw bij de onderhandelingen en komt nieuw in het college. Dat bestaat naast de POV uit de PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en het CDA. De oude coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zitten er niet bij.

Voorman van de Partij voor Ouderen en Veiligheid, Harrie van der Laan, is blij dat er geld gereserveerd kon worden. "Je hebt de weerstand gezien, daarom hebben we geld beschikbaar gesteld", zegt hij. "Ik denk dat er veel mensen blij mee zijn, alle partijen vinden het belangrijk om naar de inwoners te luisteren." Onderhoud Jahn-van Binsbergen is wel benieuwd naar het onderhoud van de begraafplaats. "Dat het open blijft is zeker, nu is nog de vraag hoe ze ermee omgaan. De mensen die daar begraven liggen hebben gewoon betaald, die hebben grafrechten. We willen dat het netjes onderhouden wordt en ook zo blijft." Als duidelijk is wie van de wethouders verantwoordelijk wordt voor de begraafplaatsen in de gemeente, wil Jahn-van Binsbergen daar graag met diegene over in gesprek.

Zaans Coalitieakkoord Door de grote verschillen tussen de zes partijen is er geen heel gedetailleerd akkoord gesloten. Zo zijn er nog veel zaken waar de gemeenteraad over mee kan praten. Deze beslissingen zijn er wel gemaakt: - Ruim 1 miljoen per jaar wordt geïnvesteerd in de veiligheid;

- 400.000 euro per jaar extra voor het bestrijden van armoede;

- De Zaanferry stopt in de huidige vorm. Er gaat gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden van vervoer over water;

- Er komen geluidsschermen langs de A8 bij de Coenbrug;

- Er komen geen nieuwe biomassacentrales in de gemeente;

- De hondenbelasting wordt afgeschaft;

- Jaarlijks 100.000 euro extra beschikbaar voor buurthuizen. Het hele akkoord is hier te lezen.