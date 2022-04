Meer dan 2000 Westzaners tegen de sluiting van begraafplaats: "Dat gaat niet gebeuren"

De begraafplaats in Westzaan dreigt te verdwijnen. De gemeente Zaanstad wil er van af door de hoge kosten. Ook de begraafplaatsen op de Marktstraat in Wormerveer en die op de Doctor Jan Mulderstraat in Zaandijk moeten op termijn weg. In Westzaan laten de bewoners het er niet bij zitten, al tweeduizend mensen hebben een petitie getekend tegen de sluiting.

De gemeente zegt dat het te duur is om ze te blijven houden, terwijl mensen nu eerder kiezen voor cremeren dan voor begraven. Doordat er grafrechten zijn die mensen ook kunnen verlengen, kan het nog wel 40 tot 50 jaar duren voordat ze daadwerkelijk zijn gesloten. Wanneer er 10 jaar geen begravingen meer hebben plaatsgevonden, kan de begraafplaats volgens de gemeente worden gesloten.

Dit alles zorgt dus voor fel protest van de gemeenschap in Westzaan. Ingrid Jahn-van Binsbergen van Dorpscontact Westzaan en oud-raadslid Rina Schenk hebben de petitie opgezet om een tegengeluid te laten horen. "De reacties zijn overdonderend", zegt Jahn-van Binsbergen. Vastberaden: "Dit gaat niet gebeuren, de begraafplaats moet gewoon blijven."

Geen 1 aprilgrap

Arnold Sol schreef een boek over de geschiedenis van Westzaan met daarin ook een rol voor de begraafplaats, die hem aan het hart gaat. Toen hij hoorde over het voornemen van Zaanstad deze plaats te sluiten dacht hij eerst aan een 1 aprilgrap. "Maar het is nu al halverwege april, het is werkelijkheid. Het heeft mij echt overvallen."

"Het doet heel veel met mensen", zegt Rina Schenk. "Ik ben zelf acht jaar raadslid geweest (Schenk nam eind vorige maand afscheid, red.) en drie jaar terug speelde al dat de opbrengsten van de begraafplaats niet genoeg zijn om de kosten van het onderhoud te dekken. Toen was ik al bezig met twee collega's uit de raad: wanneer komt er een stuk over de toekomst van de begraafplaatsen?"

Nu is dat stuk er dus. "Dan schrik je heel erg als daar doodleuk in staat dat ze deze begraafplaatsen willen sluiten. Het valt je echt rauw op je dak." Schenk zegt dat er een tekort is van 140.000 euro om de onderhoudskosten van alle begraafplaatsen in Zaanstad van te betalen. Ze pleit ervoor te kijken of die niet uit een ander potje kunnen worden betaald.

