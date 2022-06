Zaanferry stopt in huidige vorm, eigenaren totaal overdonderd

Eigenaren Vincent en Ab Lee wisten van niks, maar het staat zwart op wit in het Zaanse coalitieakkoord: de Zaanferry stopt in huidige vorm en moet commercieel doorvaren. Op deze manier hoopt gemeente Zaanstad 180.000 euro per jaar te besparen. Ab Lee begrijpt er niks van.

"Het is een beetje vreemd, ik begrijp het niet", zegt een verbaasde Ab Lee. De eigenaar van de Zaanferry die tussen Amsterdam en Wormerveer vaart, is naar eigen zeggen door de gemeente niet op de hoogte gesteld van de verandering.

Zaans coalitieakkoord Door de grote verschillen tussen de zes partijen is er geen heel gedetailleerd akkoord gesloten. Zo zijn er nog veel zaken waar de gemeenteraad over mee kan praten. Deze beslissingen zijn er wel gemaakt: - Ruim 1 miljoen per jaar wordt geïnvesteerd in de veiligheid;

- 400.000 euro per jaar extra voor het bestrijden van armoede;

- Er komen geluidsschermen langs de A8 bij de Coenbrug;

- Er komen geen nieuwe biomassacentrales in de gemeente;

- De hondenbelasting wordt afgeschaft;

- Zaanse begraafplaatsen blijven definitief open;

- Jaarlijks 100.000 euro extra beschikbaar voor buurthuizen. Het hele akkoord is hier te lezen.

De Zaanferry kost te veel geld en zal daarom door een commerciële aanbieden overgenomen moeten worden. Lee denkt dat dit niet gaat werken. "We zijn al de vijfde partij die ermee bezig zijn. We kunnen net ons hoofd boven water houden als het meezit." Eerder stoppen Door de coronapandemie zouden de eigenaren stoppen met de vaartocht tussen Amsterdam en Wormerveer. De gemeente wilde volgens Lee toen juist dat ze doorgingen. "De bezoekersaantallen gaan nu met sprongen omhoog." Vorig jaar maakte NH Nieuws een reportage over de Zaanferry. De eigenaar, Vincent Lee, was toen benieuwd of de Nederlandse toerist terug zou komen. In de praktijk viel dit toen tegen. In de video vertelt Lee hierover en vertelt ondernemer Léon Hamming over het gemis van de Zaanferry Tekst gaat door onder de video

Nieuwe coalitie in Zaanstad De Partij voor de Ouderen en Veiligheid (POV) nam als grote winnaar van de verkiezingen het voortouw bij de onderhandelingen en komt nieuw in het college. Dat bestaat naast de POV uit de PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en het CDA. De oude coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zitten er niet bij.

Harrie van der Laan, voorman van de Partij van de Ouderen, geeft aan verbaasd te zijn dat de heren niet weten dat dit in het coalitieakkoord zou staan. "Volgens mij moeten ze geïnformeerd zijn, ik had dat specifiek tijdens de onderhandelingen benoemd." Van der Laan is aan het uitzoeken wat er is misgegaan.