POV grootste in Zaanstad én Wormerland: "Historische veldslag, wat een feest"

Harrie van der Laan kan zijn geluk niet op. De voortrekker van de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) zag zijn partij de grootste worden in zowel de gemeente Zaanstad als Wormerland. "Dit moet ik even laten indalen, het is een beetje overweldigend. Ik had dit niet aan zien komen."

Harrie van der Laan (POV) heeft na alle felicitaties even tijd voor een reactie: "Dit is een historische veldslag, haha! Jemig, wat een feest. Zes zetels en misschien nog een restzetel. En ook Wormerland gewonnen met vijf zetels."

POV krijgt zes zetels toebedeeld in Zaanstad, de VVD en Partij van de Arbeid volgen met vijf zetels. De SP krijgt slechts één zetel, het nieuwe BVNL haalt niet genoeg stemmen om de raad in te gaan.

Nu is Van der Laan nog raadslid waarbij hij de botte bijl niet schuwt om de discussie aan te gaan. "Af en toe zijn we redelijk stevig en dat moet ook, je moet iedereen een beetje wakker houden." Het zorgt wel voor de vraag hoe makkelijk een coalitie te smeden is, zeker gezien de versplinterde uitslag. Daarnaast heeft de huidige coalitie (zonder de POV) een meerderheid behaald.

René Tuijn van de Partij van de Arbeid ziet het aantal zetels van zijn partij groeien van vier naar vijf. "Het is een hele mooie uitslag, wij zijn dik tevreden. Het gevoel bekroop ons wel dat we konden groeien, maar dat maakt je alleen maar zenuwachtig hoor in de loop van de dag. Maar nu ben ik echt heel blij."

Bij de VVD werd voorzichtig gejuicht: de partij krijgt vijf zetels toebedeeld van de Zaanse kiezer. "Het voelt een beetje dubbel", zegt Stephanie Onclin daarover. "We leveren één zetel in ten opzichte van vier jaar geleden. Maar we zien een hele versplinterde uitslag in Zaanstad en dan zijn we heel dankbaar met de vijf zetels die we hebben gekregen."

Teleurstelling bij SP

Er waren minder blije gezichten bij de SP. Anna de Groot had zich de avond heel anders voorgesteld: haar partij krijgt slechts één zetel de komende raadsperiode. "Balen, buitengewoon teleurstellend. Je gaat met verwachtingen naar zo’n avond, vooral omdat je denkt 'ik heb een hele goede campagne gevoerd'. Dan is het jammer dat je maar 1 zetel hebt."