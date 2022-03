Liveblog verkiezingen: Partij voor Ouderen wint in Zaanstad én Wormerland, PvdA wint in Haarlem

Fractie Tonnaer in Hoorn is met vijf zetels opnieuw de grootste partij in Hoorn. Al tijdens de exitpolls klonk er ook luid gejuich van Hoorn Lokaal, die een flinke opmars maakt en de grootste stijger is. "Niet helemaal onverwacht, maar dit is toch wel een sprint", aldus René Assendelft.