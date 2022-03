Behoorlijk Bestuur komt als grootste partij uit de stembus in Den Helder

Rond 23.30 uur kwamen de laatste uitslagen binnen van verkiezingen in de gemeente Den Helder. Toen was allang duidelijk dat de partij Behoorlijk Bestuur er met de winst vandoor zou gaan. Voorlopig staat de partij op ongeveer zes zetels.

Op de tweede plek is Beter Voor Den Helder terecht gekomen met zo'n 4 zetels, voorlopig. "Voor een coalitiepartij is het fantastisch. Vorige keer de grootste, nu de tweede partij" , zei lijsttrekker Carlo Assorgia die al voorzichtig vooruit keek naar de vorming van een nieuwe coalitie, "En de huidige coalitie heeft 19 à 20 zetels. Het zegt dat er vertrouwen is in de huidige coalitie. Maar goed er is een andere winnaar dus daar gaan we uiteraard mee praten"

Sylvia Hamerslag, lijsttrekker van Behoorlijk Bestuur is blij met de uitslag: "Ik ben zo dankbaar voor al het vertrouwen dat de kiezers aan ons hebben gegeven." Eén van de speerpunten voor de verkiezingen was de bouw van het nieuwe stadhuis op oude Rijkswerf Willemsoord. "Maar andere speerpunten waren de WMO en het nakomen van afspraken met bewoners", zegt Hamerslag daarover

Hamerslag wil het initiatief nu houden en gaat zelf eerst de onderhandelingen in. "Het is ons democratisch recht om de handschoen nu op te pakken. En om te gaan informeren en formeren. Iedere partij wordt natuurlijk uitgenodigd. De VVD werd derde en het CDA is de vierde partij geworden in Den Helder."

De verwachting is dat in de loop van de morgen de definitieve uitslag en zetelverdeling bekend is.

Kijk hieronder naar de eerste reactie van lijsttrekker Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur