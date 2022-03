Lokale partijen grote winnaar, ook in de IJmond

Velsen Lokaal, Samen Lokaal Beverwijk en Heemskerk Lokaal: dat zijn de drie duidelijke winnaars. In Uitgeest is het ook een lokale partij, namelijk Progressief Uitgeest. In alle gemeenten daalde de opkomst, en zullen minstens drie partijen een coalitie vormen.

CDA is de grootste verliezer en gaat van 4 naar 2 plaatsen in de Heemskerkse gemeenteraad. De PvdA blijft steken op datzelfde aantal.

Alle partijen die in Heemskerk een zetel verliezen, raken die kwijt aan Heemskerk Lokaal. De partij heeft daarmee 9 van de 25 zetels en is daarmee drie keer zo groot als de op een na grootste partijen: De VVD van nummer twee Bertus Berghuis , Liberaal Heemskerk, D66 en GroenLinks.

Nieuwkomer in Beverwijk Forum voor Democratie eindigt op 1 zetel. Het is de enige landelijke partij die winst boekt. GroenLinks verliest 2 zetels, PvdA, CDA en VVD 1. D66 behoudt zijn 3 plaatsen in de raad.

Vooral in Beverwijk boekt Samen Lokaal van fractievoorzitter Ali Bal een grote overwinning. De partij gaat van 2 naar 8 zetels in de gemeenteraad. Om tot een meerderheidscoalitie van minstens 14 van de 27 zetels te komen, heeft de partij nog zeker twee partners nodig.

In Velsen zal Lokaal ook zeker twee partijen moeten vinden om een akkoord mee te schrijven. Nummer twee D66 zat de vorige keer niet in de Velsense coalitie en stijgt van 5 naar 6 zetels in de raad met in totaal 33 zetels. Met nummer drie VVD (weer 4 zetels) is een meerderheid compleet.

Maar VVD of D66 kan ook ingeruild worden voor twee partijen met drie zetels, zoals PvdA, die daarmee ééntje winst boekte.

Nieuwkomer FvD met de IJmuidense lijsttrekker Tommy Panis eindigt met twee plekken in de gemeenteraad.

Verliezer op kop

In 2018 stemde nog ruim 65 procent van de Uitgeesters tijdens de gemeentelijke verkiezingen. Dit keer ging bijna 59 procent naar de stembus.

In Uitgeest verliest Progressief Uitgeest 2 zetels, maar is het met 4 van de 15 plaatsen in de raad, toch de grootste. De Uitgeester Vrije Partij verliest zijn zetel.

PvdA en CDA klimmen naar 2 raadszetels, VVD, D66 en Uitgeest lokaal blijven daar op staan.