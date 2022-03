Oudste raadslid van Nederland (82) populair: "Geen loze beloften doen"

Bertus Berghuis is met zijn 82 jaar het oudste raadslid van Nederland. Maar dát is niet de reden dat hij een populaire plaatselijke politicus is: de VVD'er, nummer twee op de lijst in Heemskerk, is altijd en overal aanwezig én aanspreekbaar.

Dat eist hij van zichzelf en mist hij nog wel eens bij jongere collega-raadsleden. "Er wordt wel gezegd dat je dit werk alleen goed kunt doen als je er twintig uur per week insteekt. Nou, daar red je het niet mee. Als je een baan hebt en jonge kinderen, moet je je afvragen of het dan wel zin heeft om raadslid te zijn."

Hij is geen geboren raadslid. Hij gruwelt van politiek stroperigheid. Toch wil hij na de verkiezingen graag terugkeren (en gezien zijn plek op de lijst zal dat wel lukken) om zijn werk af te maken. Hij denkt een manier te hebben gevonden zich staande te houden. "Door naar mensen te luisteren en geen loze beloften te doen. Laatst sprak ik een man die al vijf jaar lang een probleem had met de gemeente Heemskerk. Hij was zó blij dat hij zijn verhaal bij mij kwijt kon. Hij zei: 'Bertus, het maakt me niet uit of het wordt opgelost, ik ben blij dat in elk geval mijn verhaal heb kunnen doen."

Hoogovens

Berghuis begon zijn werkende leven bij de Hoogovens (het huidige Tata Steel), maar werd al snel zelfstandig ondernemer. Hij was eigenaar van bloemenwinkels en meerdere bowlingbanen in Noord-Holland. Hij is in hart en nieren VVD'er. "Ze hebben me wel eens gevraagd om een lokale partij te beginnen in Heemskerk, maar daar begin ik niet meer aan. Ik zit al zestig jaar bij de partij en we hebben een goed team in Heemskerk. Dus ik ga niet meer veranderen."

Berghuis heeft een aantal speerpunten voor de komende vier jaar. Er moet hoognodig gebouwd worden in de gemeente. "Anders wonen hier over een paar jaar alleen nog maar ouderen." En het voortbestaan van Tata Steel moet worden gewaarborgd. "Met de stichting IJmond IJzersterk werken we daar hard aan. Tata Steel moet hier namelijk blijven. Alleen: het moet wel schoner. De mensen in Wijk aan Zee moeten ook normaal kunnen leven."