Panka verlaat FC Volendam, Koorndijk en Van Duijl tekenen contract

Op de website van de Katwijkers zegt de 23-jarige Panka bewust sportief een stapje terug te doen. "In de afgelopen twee jaar heb ik te weinig gespeeld. Op trainingen laat ik zien dat ik het niveau aan kan, maar de concurrentie bij FC Volendam is groot. In het begin heb ik wel een kans gekregen, maar na een blessure ben ik naar de achtergrond verdwenen. Bij Quick Boys hoop ik het plezier in het spelletje terug te vinden."

De vleugelaanvaller stapte in de zomer van 2019 over van de amateurs van Purmersteijn naar FC Volendam. In zijn eerste seizoen speelde hij, totdat de coronapandemie uitbrak, bij Jong FC Volendam nog een redelijk aantal wedstrijden. Het seizoen erop debuteerde Panka in het eerste elftal, maar een doorbraak bleef uit. De teller bleef staan op acht invalbeurten en één doelpunt. Bij Quick Boys treft Panka de oud-Volendammers Jim Beers en Nick Runderkamp.

Na het niet verlengen van hun contracten koos Robin Schulte ervoor om bij vv Katwijk te gaan voetballen en vertrok Kevin Visser naar AFC.

Contracten

FC Volendam maakte in het pinksterweekend bekend dat Jay Koorndijk en Billy van Duijl hun eerste contract bij de kersverse eredivisionist hebben getekend. De 18-jarige Koorndijk maakte in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht (3-2) als rechtsback zijn debuut in het eerste elftal en speelde dit seizoen 25 wedstrijden voor Jong FC Volendam. Hij kwam in 2018 over van de amateurs van Pancaratius.

De pas 16-jarige Billy van Duijl maakte in dezelfde wedstrijd als invaller zijn debuut en speelde vervolgens ook nog één helft in de laatste competitiewedstrijd tegen FC Eindhoven (2-2). De verdediger, die tot 2017 bij RKAV Volendam voetbalde, heeft net als Koorndijk een contract voor drie seizoenen getekend.