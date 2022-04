Geen kampioenschap voor FC Volendam na onnodig verlies in Dordrecht

Na het behalen van promotie naar de eredivisie vorige week oogde Volendam ongeïnspireerd aan de Krommedijk in Dordrecht. De nummer zeventien was de betere ploeg en kwam terecht op een 2-0 voorsprong in de 34e minuut. Mauro Sevastano zorgde voor de openingsgoal door voor open doel raak te schieten, nadat de ex-speler van AZ en Ajax de aanval zelf had opgezet.

Volendam doet snel iets terug

Acht minuten later ging spits Stijn Meijer alleen op doelman Filip Stankovic af na een slim steekpassje van Christian Conteh. Hij omspeelde de Volendam-keeper en tikte simpel binnen. Het antwoord van de bezoekers liet niet lang op zich wachten. Robert Mühren maakte zijn 29e van het seizoen na een combinatie tussen Gaetano Oristanio en Boy Deul: 2-1. Op dat moment was linksback Josh Flint al vervangen door debutant Jay Koorndijk.

Bij rust was de marge echter weer twee. Een afstandsknal van Pascu ging er fraai in, waardoor de titelrace voorbij leek. Koploper FC Emmen stond op dat moment al enige tijd op achterstand, maar alleen met drie punten konden de Noord-Hollanders het feestje bij de Drentearen uitstellen.

Geen echte spanning meer

Er leek sprake van champagnebenen bij FC Volendam. Toch had Daryl van Mieghem de 3-2 op zijn schoen. Met een geweldig schot vanuit de middencirkel probeerde hij doelman Liam Bossin te verrassen. Zijn poging eindigde op de bovenkant van de lat. Ook invaller

Lequincio Zeefuik had de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar zijn inzet oog in oog met Bossin ging naast.

Toch werd het nog even spannend met tweede debutant Billy van Duijl in het veld. Franco Antonucci maakte zijn eerste van het seizoen door van een meter of twintig de bal heerlijk in het doel te knallen: 3-2. Verder kwam Het Nieuwe Oranje niet, waardoor het feest is bij FC Emmen. De club uit Drenthe verloor ook (1-0), maar de nederlaag van FC Volendam was afdoende voor het kampioenschap. Volgende week komt FC Eindhoven naar de dijk voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen.