JA! Promotiedroom FC Volendam na knotsgekke wedstrijd werkelijkheid

FC Volendam keert na 14 jaar weer terug op het hoogste niveau. Het Nieuwe Oranje moest vanavond winnen van FC Den Bosch om promotie af te dwingen. Door goals van Josh Flint en Robert Mühren is Volendam terug in de eredivisie: 1-2!

De bal lag in de beginfase even stil na veel vuurwerk en rookontwikkeling op het veld. Nadat de rookwolken waren opgetrokken, ontvouwde een aantrekkelijke eerste helft. Gaetano Oristanio kreeg na vier minuten een gigantische kans uit een corner, maar zijn inzet eindigde op de lat. In de tegenstoot bleef de thuisploeg uiterst gevaarlijk via Nikolaj Möller (kopbal voorlangs), Terrence Douglas (één-op-één) en een vrije trap van Soufyan Ahannach.

Volendam trok aan het langste eind, nadat doelman Wouter van der Steen onder de bal door ging. Aanvoerder Damon Mirani kan de bal terugkoppen, waarna Josh Flint zijn eerste goal binnen schiet: 0-1. Ondanks de voorsprong kreeg Den Bosch een grote kans. Zo ontsnapte Jeremy Cijntje aan de verdediging. Een uiterste ingreep van Filip Stanković voorkwam erger.

Nog geen minuut later maakte topscorer Robert Mühren de avond nog mooier door met links 2-0 te maken. In het resterende gedeelte van de eerste helft hield Stankovic zijn ploeg meermaals op de been. De grootste kans was voor Cijntje, maar de Servische doelman was wederom spelbreker.



De ruststand van 0-2 leidde tot feestvreugde op de Dijk in Volendam: