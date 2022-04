Euforie bij FC Volendam-spelers na promotie: "Missie geslaagd, fantastisch"

Uitzinnige vreugde bij de spelers van FC Volendam. Na een seizoen met veel pieken en een paar dalen heeft FC Volendam zich vanavond verzekerd van eredivisievoetbal. FC Den Bosch werd in Noord-Brabant met 2-1 verslagen. "Knotsgek, maar we trekken de overwinning over de streep."

"Hier ben ik voor gekomen", zegt Daryl van Mieghem, die vorig jaar met De Graafschap op het nippertje promotie misliep. "Dit was de missie die we hadden. Als die dan slaagt: fantastisch!"

"Of het leuk spelen wordt in de Arena weten we nog niet"

Bilal Ould-Chikh spreekt van een verdiende promotie. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik ben enorm blij. Ik had er vertrouwen in dat we deze wedstrijden zouden winnen. We hebben het samen gedaan; met de supporters, met de staf en met de spelers natuurlijk."

Komend seizoen speelt FC Volendam dus weer tegen Ajax, Feyenoord en PSV. "Of het leuk spelen wordt in de Arena weten we nog niet", lacht Van Mieghem.