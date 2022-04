Ongekende vreugde en uitzinnige taferelen in Volendam na promotie

Een explosie van geluid. Scheidsrechter Jannick van der Laan heeft net in Den Bosch het laatste fluitsignaal geblazen en in Bar de Molen in Volendam vergaat het horen of zien je. Na een veel te lange tijd wachten, gaat Volendam weer de eredivisie in!

De Dijk stroomt vol met uitzinnige mensen en het is één groot feest. "We speelden toch in het oranje?", toetert een Volendammer in het oor van de verslaggever. Veel goed lopende zinnen komen er in dit feestgedruis natuurlijk niet meer uit. Het is genieten tot je erbij neervalt.

Dat het veel met de mensen doet, blijkt uit de video hieronder. Zo zie je dat de clubliefde soms zo ver gaat dat het tot ontslagen leidt…