Kevin Visser verruilt FC Volendam voor tweede divisionist AFC

Visser debuteerde in het betaalde voetbal voor ADO Den Haag en speelde ook nog voor Helmond Sport. Sinds 2016 staat hij bij FC Volendam onder contract. In Dordrecht speelde hij zijn 300e wedstrijd in het betaalde voetbal, maar na volgende week zit zijn profcarrière erop.

"Ik heb met best wel veel clubs gesproken, maar besloten om naar AFC te gaan. Ik wil niet meespelen voor plek tien tot twintig", aldus Visser die eraan toevoegde: "Het plezier in het profvoetbal is wel een beetje weg."

AFC is de huidige nummer zes in de tweede divisie. In 2019 werden de Amsterdammers onder leiding van de huidige trainer Uli Landvreugd kampioen in de hoogste amateurafdeling. Landvreugd vertrekt na dit seizoen en wordt opgevolgd door Benno Nihom, oud-trainer van de Ajax Vrouwen.