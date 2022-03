Uitgesproken Kevin Visser oneens met Volendam-exit, Boy Deul zag de bui hangen

Voor Visser beginnen de jaren inmiddels te tellen. De oud-aanvoerder van de ploeg is nu 33 en wordt binnenkort vader. Gezien zijn ervaring - ook bij ADO Den Haag in de eredivisie - had Visser gehoopt om nog van waarde te kunnen zijn. "Ik ben wel een type die andere spelers ook beter maakt", stelt de middenvelder, die na een lange kruisbandblessure sinds kort weer volledig inzetbaar is.

Ondanks de ontslagbrief is Visser niet bij de pakken neer gaan zitten. In gesprek met technisch directeur Jasper van Leeuwen heeft hij dan ook verteld dat hij het oneens is met de beslissing. "Ik weet wat er gevraagd wordt. En in de eredivisie kan ik ook voor tien minuten of een kwartier van toegevoegde waarde zijn", aldus Visser.

Deul begripvol

Waar de ontslagbrief voor Visser deels als een verrassing kwam, had Boy Deul daar opvallend genoeg al rekening mee gehouden. De 34-jarige middenvelder voelde de bui al hangen. "Je weet dat het gaat komen. Ik heb met de club gesproken en die waren open en eerlijk tegen mij", stelt Deul, die de afgelopen jaren de wederopbouw van de club heeft meegemaakt. Toch heeft de man die in 2008 het laatste kampioenschap van FC Volendam nog meemaakte, begrip voor het besluit.

