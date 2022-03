Uitverkoop bij FC Volendam en Telstar: deze spelers lopen transfervrij de deur uit

In de komende dagen wordt duidelijk welke spelers bij FC Volendam en Telstar op zoek kunnen naar een nieuwe club. Zij hebben een aflopend contract dat niet wordt verlengd of een optie waar de club van afziet. Bij beide Noord-Hollandse eerstedivisieclubs gaat het om een fors aantal spelers, waardoor er nog veel werk aan de winkel is voor de technische directeuren.

Telstar

Zoals ieder jaar is er bij Telstar een hoop werk aan de winkel. Trainer Andries Jonker, die zelf ook in het bezit is van een aflopend contract, is in Velsen-Zuid tevens de technisch directeur. Hij zal met een karrenvracht aan spelers om de tafel moeten, wil hij een leegloop voorkomen. Liefst dertien spelers zitten in de gevarenzone waarvan Redouan Taha en Jay Kruiver een optie in hun verbintenis hebben.

Tekst loopt door onder de foto.