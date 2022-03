Telstar verlengt contract Cas Dijkstra: "Vertrouwen in het mannetje"

Cas Dijkstra blijft langer bij Telstar. De optie in het contract van de 20-jarige middenvelder uit Hippolytushoef wordt gelicht, meldde trainer en technisch directeur Andries Jonker. Dijkstra was in het bezit van een aflopend contract.

Pro Shots / Toon Dompeling

"Hij ontwikkelt zich prima hier. Hij is van heel, heel ver gekomen", zegt Jonker over de talentvolle middenvelder. "Hij heeft zich ontwikkeld tot basisspeler en het gaat elke keer beter. Dus we hebben vertrouwen in het mannetje." Tekst loopt door onder de video.

Andries Jonker over de contractverlenging van Cas Dijkstra - NH Sport / Stephan Brandhorst

Dijkstra is inmiddels bezig aan zijn derde seizoen in Velsen-Zuid. In 2019 werd hij weggepikt bij de amateurs van Hollandia. In zijn eerste seizoen kwam hij nog weinig aan spelen toe, maar sinds vorig seizoen is hij een onmisbare kracht in het elftal van Jonker. Tot dusver stond hij dit seizoen twintig keer in de basis. Telstar speelt vrijdagavond om 20.00 uur tegen TOP Oss. De wedstrijd is live te volgen op NH Radio.