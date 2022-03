Na 18 dagen zonder wedstrijd gaat Telstar onderuit in Leeuwarden

Telstar heeft vandaag in een oefenduel tegen SC Cambuur met 2-0 verloren. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat de ploeg van Andries Jonker weer een wedstrijd speelde. Vanwege storm Eunice kwam Telstar al sinds 11 februari niet meer in actie.

In Leeuwarden mochten veel spelers minuten maken bij Telstar. Zo stond Ronald Koeman jr. weer tussen de palen en deed Tom Overtoom de gehele tweede helft mee. Het duel tegen de eredivisieploeg uit Friesland werd uiteindelijk beslist dankzij een treffer van Michael Breij en een eigen doelpunt van Anwar Bensabouh. Beide doelpunten vielen in de eerste helft.

Aanstaande vrijdag speelt Telstar weer een officiële wedstrijd. Tegenstander in Velsen-Zuid is dan TOP Oss. Dit duel is live te volgen via NH Radio.

Opstelling Telstar eerste helft: Koeman jr.; Aktas, Bensabouh, Van de Loo, Vlijter; Van Doorm, Dijkstra, Wolters; Plet, Van Velzen, Akotei

Opstelling Telstar tweede helft: El Ouazzane; Molenaar, Gemert, Vandermeulen, Taha, Kruiver; Bakker, Overtoom; Akoy, Smit, Demircioglu