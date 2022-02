Topper tussen FC Emmen en FC Volendam afgelast vanwege code rood

Vanwege code rood zijn alle wedstrijden in het betaald voetbal van vanavond afgelast. Dat betekent dat de topper tussen FC Emmen en FC Volendam niet doorgaat. Ook Telstar komt niet in actie tegen NAC Breda vanwege storm Eunice.

FC Volendam vindt het de enige juiste beslissing van de KNVB. "Een topper, een vol stadion met een uitverkocht uitvak; alles was aanwezig om er vrijdagavond een feest van te maken. Maar bovenal staat de veiligheid van de supporters, spelers en andere mensen die naar het stadion komen voorop. Voor hen is het met deze storm onverantwoord de wedstrijd te bezoeken."

Jong AZ was de derde Noord-Hollandse club die vanavond zou voetballen. De Alkmaarders hadden een uitwedstrijd tegen MVV in Maastricht op het programma staan. Er wordt gekeken of er aanstaande maandag ingehaald kan worden in de eerste divisie.

De KNVB heeft ook alle wedstrijden in de eredivisie zaalvoetbal afgelast.