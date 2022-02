"Mooi compliment, maar PSV is niet aan de orde", zegt Wim Jonk over trainersvacature

Nu bekend is dat Roger Schmidt na dit seizoen vertrekt bij PSV, is het speculeren over zijn opvolging in volle gang. Aad de Mos noemde Wim Jonk als geschikte kandidaat. De Volendammer hield de boot na de 2-0 zege op Jong FC Utrecht af.

Wim Jonk is niet met PSV bezig - NH Sport / Edward Dekker

Jonk ging in de zomer van 2019 aan de slag in Volendam met als doelstelling binnen drie jaar naar de eredivisie te promoveren. De club is dit seizoen hard op weg die doelstelling waar te maken. Over zijn aflopende contract zegt hij: "We gaan binnenkort verder praten. De intentie is goed."

In onderstaande tweet legt voormalig trainer Aad de Mos uit dat PSV op zoek moet naar een trainer 'met het PSV-DNA'. De Mos: "Ik denk dat hij geschikt is. Hij kent de club van binnen en van buiten. Het is een bekwame trainer die goed voetbal speelt. Hij heeft visie." Tekst gaat verder onder de tweet.

Heeft Aad de Mos de opvolger van Roger Schmidt bij @PSV al op het oog?



"Ik zou het hem wel toevertrouwen" 💬 pic.twitter.com/AUPewybUHR — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2022

Maandag vervolgt FC Volendam de competitie met de uitwedstrijd tegen Roda JC. Je kunt dat duel rechtstreeks volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.