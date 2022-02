Vertrekt trainer Pascal Jansen van AZ naar PSV? "Ik sluit niets uit"

Bij AZ heeft Pascal Jansen de laatste maanden bewezen een uitgekocht elftal opnieuw op te kunnen bouwen. Daarnaast loopt zijn contract nog tot de zomer van 2023 en was hij vijf jaar werkzaam bij PSV. Gisteren werd bekend dat trainer Roger Schmidt na het einde van het seizoen vertrekt bij de Eindhovenaren.

Pascal Jansen in beeld bij PSV? - NH Sport / Stephan Brandhorst

In lijstjes worden namen genoemd als Ronald Koeman, Guus Hiddink, Ruud van Nistelrooij, Henk Fraser, Wim Jonk, Phillip Cocu en Kees van Wonderen. Het is dan wellicht vreemd dat Jansen niet in verband wordt gebracht met de Eindhovenaren.

AZ gaat morgen uitgerekend bij PSV op bezoek. Jansen zal het echter geen moment in zijn hoofd halen om met de PSV-leiding, die hij overigens goed kent uit zijn periode in Eindhoven, een gesprek over het trainerschap aan te boren.