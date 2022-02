Werkvergunning zet streep door AZ-ontgroening van 'supertalent' Sowah

'Supertalent, peperdure aankoop, buitenkansje'. Allemaal woorden werden gebruikt nadat AZ bekendmaakte dat Kamal Sowah voor een half jaar naar Alkmaar komt. Helaas voor trainer Pascal Jansen is de 22-jarige aanvaller nog niet speelgerechtigd voor de topper met PSV.

Desondanks heeft Sowah een prima indruk gemaakt op Jansen. De trainer heeft beelden van hem bekeken uit zijn tijd bij Club Brugge en OH Leuven. Op het trainingsveld zal nog moeten blijken wat Sowah in huis heeft. Omdat zijn werkvergunning nog niet op orde is, mag hij nog niet volledig meetrainen met AZ.

Tegen PSV kan Jansen in ieder geval wel weer beschikken over Zakaria Aboukhlal. Hij keerde afgelopen week terug van de Africa Cup. Aslak Witry is nog niet van de partij en ook de langer geblesseerde Jelle Duin mist de wedstrijd.

Vervanger Gudmundsson

Met Sowah haalde AZ de gewenste 'snelle buitenspeler met diepte' in huis. Vorige week vrijdag sprak Jansen uit die nog graag in huis te willen halen. Daartegenover staat het vertrek van Albert Gudmundsson naar Genoa.

