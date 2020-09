Pareltje Panka van FC Volendam: "Af en toe ben ik een dromertje"

VOLENDAM - Hij speelde nog geen seconde in het eerste elftal van FC Volendam, maar de club heeft veel vertrouwen in zijn talent. Buitenspeler Dyllandro Panka tekende deze week een driejarig contract met een optie voor nóg een jaar.

Vorige zomer kwam de 21-jarige Panka over van de amateurs van Purmersteijn en maakte hij zijn minuten bij Jong FC Volendam. Dit seizoen sloot hij in de voorbereiding aan bij de A-selectie. In de uitwedstrijd tegen Telstar (2-2) zat Panka voor het eerst op de bank.

"Het wordt zwaar", zegt Panka donderdag na afloop van de training. "De trainers zitten heel kort op mijn huid. Dat is ook beter voor mij, want af en toe ben ik een beetje een dromertje. Dat vind ik wel fijn dat ze dat nu doen."