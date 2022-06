Tweede divisie: Goede generale Jong FC Volendam, Koninklijke HFC derde en zege AFC

Het was vorige week al duidelijk dat Jong Volendam zich moet proberen te handhaven in de tweede divisie door Jong Almere City te verslaan. Na zeventien minuten leek Milan Zonneveld de ban te breken tegen Excelsior Maassluis, maar hij werd afgevlagd wegens buitenspel.

Zonneveld kon enkele minuten later wél juichen na een stiftje over doelman Tobias van der Kleij. Voor rust scoorden centrale verdedigers Sjors Kramer en Jay Koorndijk ook nog: 3-0. In de tweede helft deed Luivienno Statia iets terug, de zege kwam niet meer in gevaar: 3-1.

Komende woensdag 8 juni en zaterdag 11 juni staat het tweeluik tegen Jong Almere op het programma. Jong Volendam eindigde als elfde in de ranglijst.

Derde plek HFC

Voor HFC stond alleen nog de tweede plek op het spel tegen HHC uit Hardenberg. Het duurde tot de tweede helft voor er treffers vielen. Ashwin Manuhutu scoorde de openingsgoal, waarna Jesper Drost en Thomas Reinders ook doelpunten maakten.

Doelman Mitchel Michaelis stopte tussendoor nog een penalty. In de laatste minuut redde Gerry Vlak nog enigszins de eer: 3-1. Door de nederlaag was de derde plek de eindklassering in de tweede divisie voor de Haarlemmers.

Tekst gaat verder onder de foto