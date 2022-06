Zorgboerderij waar dode runderen werden gevonden heeft weer dieren: "Te absurd voor woorden"

Bij de zorgboerderij in Grootschermer waar in januari nog zes dode Schotse Hooglanders werden aangetroffen, en waar later alle dieren in beslag werden genomen, lopen weer twee pony's rond. Omwonenden vinden het onbegrijpelijk dat de familie weer dieren houdt en maken zich zorgen. "Dit is te absurd voor woorden", aldus buurtbewoner Linda Vleer.

NH Nieuws was in januari aanwezig bij de inval op de zorgboerderij in Grootschermer (tekst gaat verder onder de video)

Kort daarvoor werden bij dezelfde boerderij zes dode en tien zwaar verwaarloosde Schotse Hooglanders aangetroffen. Drie van de dieren moesten meteen uit hun lijden worden verlost, de zeven soortgenoten werden in beslag genomen. Ook in 2020 werd er al een twintigtal Schotse Hooglanders in beslag genomen.

En dat terwijl de opluchting bij omwonenden in januari nog groot was toen er eindelijk iets gedaan werd aan de slechte omstandigheden waarin de dieren leefden. Tijdens een inval werden vijf paarden, vier alpaca's en twee hangbuikzwijntjes weggehaald omdat er slecht voor ze gezorgd werd.

Buurtbewoner Linda Vleer, die zich al eerder druk maakte om het lot van de dieren, was stomverbaasd toen ze een tijdje terug ineens twee Shetlandpony's bij de zorgboerderij zag lopen. "Het is nog niet zo lang geleden dat daar dieren dood in het land lagen. Het lijkt erop dat ze weinig geleerd hebben, want ze zijn weer begonnen met een nieuwe veestapel."

Volgens Vleer zien de dieren er nu nog gezond uit maar dat zegt volgens haar helemaal niks. "Er is nu natuurlijk nog volop gras maar in de winter als het gras op is, zitten we weer met de gebakken peren. Dat was ook zo bij de Schotse Hooglanders die tot hun knieën in hun eigen stront stonden weg te kwijnen."

Houdverbod

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) overtreedt de familie niet de wet door nu weer dieren aan te schaffen. "Een (gedeeltelijk) houdverbod van dieren kan alleen door de rechter worden opgelegd na de inhoudelijke behandeling van de zaak voor de strafrechter. Die zitting is nog niet geweest", aldus een woordvoerder.

Wel staat het bedrijf onder verscherpt toezicht. Dat houdt in dat als er weer dieren worden gehouden op de zorgboerderij, het bedrijf onder een vergrootglas ligt. "Of en wanneer wij gaan controleren, daar doen we uiteraard geen mededelingen over. Maar als mensen iets zien dat niet door de beugel kan, kunnen ze bellen met de dierenpolitie op het nummer 144."

