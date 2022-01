'Heel veel dorpbewoners hebben dierenpolitie gebeld om hooglanders': "Het is daar echt een teringzooi"

Ze wisten eigenlijk allemaal dat de zorgboerderij, waar vorige week dode Schotse Hooglanders werden gevonden, zijn zaakjes niet op orde had. Toch zijn omwonenden in Grootschermer geschokt dat de situatie van de dieren zo erbarmelijk was. NH Nieuws bracht gisteren het verhaal dat de eigenaar van de zorgboerderij al eerder in de fout ging en spreekt nu met vijf buren.

Verwaarloosde Schotse Hooglander - NVWA / NH Nieuws

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ging vorige week langs bij de zorgboerderij voor een controle. Geen verrassing voor omwonenden die al vaker bij de instantie aan de bel hadden getrokken omdat de beesten die op de boerderij lopen, naar hun mening, niet goed verzorgd werden. "Heel veel mensen in het dorp hebben gebeld met de dierenpolitie. De Schotse Hooglanders hadden niks te eten en liepen in een blubberzooi", vertelt een van de omwonenden. "Toen ze tijdelijk hun huis uit moesten vanwege de vondst van een hennepkwekerij kregen de dieren gewoon geen eten. Ik ben zelf over het hek geklommen om een baal hooi open te trekken. De eigenaresse kwam woedend op me af." Totaalverbod van rechter Een andere omwonende heeft geprobeerd om andere buren aan te sporen om ook melding te maken van de verwaarlozing van de dieren. "Het is al de zoveelste keer dat dit gebeurt en er lijkt geen einde aan te komen. Het is vreselijk! Deze mensen kunnen gewoon niet voor dieren zorgen. De meneer van de NVWA vertelde mij dat ze bij de rechter gaan pleiten voor een totaalverbod. Dat lijkt me ook voor iedereen het beste."

De NVWA sprak vorige week over een 'trieste situatie'. Naast de zes dode runderen moesten er drie ter plaatse worden afgemaakt. Zeven andere vermagerde en ernstig verzwakte Schotse Hooglanders zijn in beslag genomen. "Ze zijn overgebracht naar een adres waar ze de verzorging krijgen die ze hard nodig hebben", aldus de politie. "Ze hebben het gewoon niet voor elkaar", vertelt een andere omwonende die vindt dat overheidsinstanties eerder hadden moeten ingrijpen na alle meldingen. "Het lijkt wel alsof deze familie met fluwelen handschoentjes wordt aangepakt." Niet alleen de slechte verzorging van de dieren zijn volgens hem een doorn in het oog van veel dorpsbewoners, maar ook alle troep die op de dijk ligt. "Het is daar een teringzooi, maar de schuld ligt nooit bij hen. Als je met iedereen ruzie hebt, moet je ook eens in de spiegel kijken."

Verwaarloosde Schotse Hooglander - NVWA

Een andere omwonende had best een goede band met de buren toen ze er net kwamen wonen. De agrariër hielp af en toe een handje mee als het stel hulp nodig had. "Dat doe je als goede buur." Het ging echter al snel bergafwaarts met de relatie: "Het moest allemaal van één kant komen en dan ben ik er op een gegeven moment wel klaar mee." "Deze familie heeft gerust wel wat met dieren", erkent de man. "Maar nu zijn ze wel echt door de ondergrens gezakt, ik ben er echt van geschrokken." Volgens de man krijgen boeren het op de sociale media zwaar te verduren na dit nieuws. Dat vindt hij onterecht. "Nu zijn in één keer alle boeren klootzakken, maar dit is geen boer maar een hobbyist. Iedereen weet dat je zoveel koeien niet op zo'n klein lapje grond moet houden, dat is vragen om problemen."

En zo denkt Ad Baltus, boer in Zuidschermer, er ook over. Ook hij kent de verhalen over de zorgboerderij. Hij wil de familie niet meteen affakkelen. "Ze zullen dit waarschijnlijk met de beste bedoelingen hebben opgezet, maar ze hebben er gewoon geen verstand van. Er komt veel bij kijken. Je kunt niet zoveel koeien houden op zo'n halve hectare grond. Je kunt ze gerust wel bijvoeren, maar dan moet je wel een grote stal hebben." Niet alleen de verzorging van de dieren is bij veel dorpsbewoners een punt van frustratie, ook het feit dat er dagbesteding aan kinderen wordt aangeboden is volgens omwonenden niet wenselijk. "Het is daar echt een teringzooi. Ik zou meteen rechtsomkeert maken als ik die bende daar zag. De gemeente zou echt moeten ingrijpen." Stichting zorgboerderij De stichting Heemz.org, waar de zorgboerderij was aangesloten, heeft laten weten dat de samenwerking sinds april 2021 is opgezegd. De stichting heeft de eigenaar van de zorgboerderij meerdere malen verzocht om de verwijzing naar aansluiting bij Heemz.org van de website te halen. Maar dat is nog niet gebeurd. Overigens ontkent de moeder van de eigenaresse, die NH Nieuws eerder sprak, dat de runderen niet goed verzorgd werden. Waarom er dan zes dode koeien zijn gevonden, weet ze ook niet. "We hebben bloed afgenomen van een dood kalf en laten dat nu onderzoeken. De NVWA doet dat niet en dat vinden wij vreemd."