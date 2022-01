Burgemeester Schouten over omstreden zorgboerderij: 'Er is onderzoek nodig'

Verschillende instanties die afgelopen week een inval deden bij de omstreden zorgboerderij in Grootschermer, zetten hun bevindingen momenteel op een rijtje. Wanneer dit is afgerond, deelt burgemeester Anja Schouten die met de Alkmaarse raad. Dat beloofde ze gisteravond aan Partij voor de Dieren. De partij wilde onder meer weten hoe instanties om waren gegaan met meldingen van omwonenden en of omwonenden ook bij de gemeente hun zorgen hebben geuit.

Aan NH Nieuws lieten omwonenden weten bij verschillende instanties aan te bel te hebben getrokken met hun zorgen over de zorgboerderij, waar meermaals dieren in beslag zijn genomen. Partij voor de Dieren wil weten 'wat de procedure is geweest naar aanleiding van deze klachten' en of omwonenden zich ook bij de gemeente hebben gemeld. Ook vraagt de partij zich af of kinderen op deze zorgboerderij wel goede zorg geboden wordt.

'Compleet beeld'

"Wat wij gezien hebben bij diverse media stemt zorgelijk", reageert Schouten. "Het was niet voor niets dat zo’n grote groep aan verschillende diensten daar een integrale controle hield."

Toch kan op dit moment nog geen antwoord worden gegeven op de vragen van Partij voor de Dieren. Hiervoor zal eerst het onderzoek van diverse instanties moeten worden afgerond. "Zij zullen gezamenlijk een uitgebreide rapportage leveren, wat een compleet beeld geeft en wat antwoord moet gaan geven op vragen over ontvangen zorgen en signalen de afgelopen periode. Dat beeld hebben wij op dit moment niet."

Vanwege de 'precaire situatie' zegt Schouten toe de vragen te zullen beantwoorden 'zodra wij die informatie hebben'.

Schotse Hooglanders, paarden, alpaca's en zwijnen in beslag genomen

Eerder deze maand werden op de zorgboerderij zes dode Schotse Hooglanders en tien zwaar verwaarloosde soortgenoten aangetroffen. Drie hiervan moesten ter plekke uit hun lijden worden verlost, de zeven overige dieren werden in beslag genomen.

Bij een herinspectie afgelopen week werden nog eens vijf paarden, vier alpaca's en twee hangbuikzwijnen in beslag genomen. De eigenaren hadden eerder beloofd beter voor de dieren te zullen zorgen, maar dat gebeurde niet.