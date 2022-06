Verdachte Rotterdammer langer in voorarrest voor fatale overval Sjaak Groot

Rotterdammer Ruviëni M. (37) blijft nog zeker drie maanden in voorarrest. Dat heeft de rechter besloten na een tussentijdse zitting. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij in ieder geval de dodelijke overval op Sjaak Groot, maar ook bij een overval in Noord-Scharwoude.

NH Nieuws

De Rotterdammer zit een half jaar in voorarrest en wilde graag naar huis, zo zei hij tijdens de zitting. "Ik heb niks met deze zaak te maken. Ik wil heel graag naar huis gaan. Doet u alstublieft uw best voor mij", zei hij tegen de rechter. Maar het Openbaar Ministerie vindt de beschuldigingen daarvoor te zwaar. En daar ging de rechter uiteindelijk in mee. Ruviëni M. maakt volgens justitie onderdeel uit van een groep overvallers die inbraken bij Berkhouter Sjaak Groot omdat dat daar cash geld te vinden zou zijn. Er ontstaat een worsteling waarbij de de 72-jarige bewoner wordt doodgeschoten. Zes verdachten Ondertussen zijn voor deze overval zeven verdachten aangehouden. Eén van hen is in de tussentijd overleden. Een vrouw uit Rotterdam, de vriendin van Ruviëni M, werd vorige week gearresteerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De zaak kwam aan het rollen doordat één van de verdachten zelfmoord pleegde. Met het pistool bleek na onderzoek ook Sjaak Groot te zijn doodgeschoten. Het bevatte bovendien DNA van een andere verdachte. Inmiddels is uit schotrestenonderzoek gebleken dat het pistool zeer waarschijnlijk ook bij andere overvallen is gebruikt tussen Hoorn en Alkmaar. Het Openbaar Ministerie gaf aan druk bezig te zijn om de zes verdachten te koppelen aan andere overvallen. Volgens justitie is er namelijk sprake van een overvallersbende die in wisselende samenstellingen joeg op cash geld. Extreem geweld werd daarbij niet geschuwd. De bende zou verantwoordelijk zijn voor zeker zes overvallen. Ruviëni M. moet op 22 augustus weer voorkomen voor een tussentijdse zitting. Een inhoudelijke behandeling laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten. Het streven is om alle zaken tegelijkertijd te behandelen, en het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt ook nog steeds. Naar verwachting kan het nog zomaar een jaar duren.