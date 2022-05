Basketbalsters Den Helder prolongeren titel na derde zege tegen Grasshoppers

Den Helder heeft woensdagavond wederom de landstitel binnengesleept. De vrouwen versloegen Grasshoppers met ruime cijfers: 77-60. Daardoor werd het 3-1 in de best-of-five serie, waardoor de champagne ontkurkt kon worden. Het is het tweede kampioenschap op rij voor de basketbalsters uit de Noordkop.

Na twee zeges op de concurrent uit Katwijk: 96-83 en 57-56 verloor de ploeg van Mario Bennes zaterdag het derde duel om de landstitel. Het was dus zaak om de wedstrijd van woensdagavond te winnen om het niet spannend te maken.

Na de eerste twee kwarten stond het 30-20 voor Den Helder, hierna werd het in het vierde kwart nog spannend. De thuisploeg kwam brutaal terug tot 32-28. De bezoekers lieten zich niet uit het veld slaan en pakte hierna weer een ruime marge: 46-35. De zege en daarmee het kampioenschap kwam niet meer in gevaar: 77-60. Het is voor de zestiende keer in de historie dat Den Helder zich kroont tot landskampioen.