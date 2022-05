Nog één zege en basketbalsters Den Helder hebben landstitel binnen

De zege was nipt, maar superbelangrijk. Den Helder won vanavond ook de tweede wedstrijd in de finale om de landstitel van Grasshoppers. In de slotseconden gooide Kiki Fleuren de winnende bal door de basket: 57-56

Afgelopen zaterdag boekte de ploeg van coach Mario Bennes de eerste overwinning. Toen was Den Helder, ook thuis, met ruime cijfers te sterk voor de kampioen van 2018 en 2019: 96-83.

In het tweede duel ging de strijd gelijk op. Halverwege gaf het scorebord 42-42 aan. In de laatste aanval boog Fleuren de achterstand van één punt om in de overwinning.

Zaterdag is in Katwijk de derde wedstrijd in de best-of-five serie. Mocht Den Helder die niet winnen dan zijn er nóg twee kansen om de landstitel te prolongeren. Woensdag 11 mei, eveneens in Katwijk, of zaterdag 14 mei in Den Helder.