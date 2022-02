Basketbalster Bröring strijdlustig ondanks zware knieblessure

Basketbalster Tanya Bröring ligt er lang uit met een kruisbandblessure. Toch is de 37-jarige basketbalster strijdlustig. "Ik heb dingen meegemaakt die echt erger zijn dan een kruisbandblessure of niet meer kunnen basketballen", aldus Bröring.

Zeven jaar geleden had Bröring een nekhernia en was het nog maar de vraag of ze terug zou komen op het basketbalveld. Dat lukte en ook nu is ze klaar voor de start van de revalidatie. "Kom maar. Kan ik beginnen? Er zullen ook dagen zijn dat ik er geen in zal hebben", is Böring realistisch.

Stoppen met basketbal?

De komende maanden zal Bröring dus moeten revalideren. Afhankelijk van hoe dat gaat, zal ze beslissen of ze nog terug gaat keren op het basketbalveld.