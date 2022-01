Blessure Bröring overschaduwt winst basketbalsters Den Helder op Lions

De basketbalsters van Den Helder hebben Landslake Lions met 81-70 verslagen. Grote smet op de wedstrijd was een op het oog zware blessure van Lions speelster Tanya Bröring in het derde kwart. "Een heftige avond. Hier schrikken wij met zijn allen van", aldus een geëmotioneerde Lions-trainster Marlous Nieuwveen na afloop.

NH Sport/ Thomas Brood

Landslake Lions pakte in het eerste kwart een kleine voorsprong: 17-16. Dat kwam door een tweepunter van Tanya Bröring in de laatste tien seconden. In het tweede kwart liep Den Helder uit met een ruime marge: 30-40. Den Helder speelster Kiki Fleuren had een belangrijke rol met twee essentiële driepunters in de laatste minuut.

Emotionele avond voor Lions-trainster Marlous Nieuwveen - NH Nieuws

In het derde kwart slinkte de marge van Den Helder naar 49-57. Er was een akelig moment voor Bröring die eraf moest, met op het oog een zware knieblessure. In de slotfase werd het nog spannend en knokte Lions zich terug naar 59-63, maar Den Helder trok uiteindelijk toch aan het langste eind: 70-81. "De winst doet niks af aan de blessure van Tanya Bröring. Dit is niet best", was het commentaar van Den Helder-trainer Mario Bennes.

Den Helder trainer Mario Bennes: "De winst doet niks af aan de blessure van Bröring" - NH Nieuws

Maandag is er een uitgebreide reportage in NH Sport te zien over de emotionele avond van Landslake Lions.