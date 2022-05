Basketbalsters Den Helder Suns verliezen derde duel in kampioensrace

Na twee overwinningen in de eerste twee wedstrijden om het kampioenschap heeft Den Helder Suns vanavond verloren van Sportiff Grasshoppers. In Katwijk was de thuisploeg duidelijk te sterk: 73-52.

De ploeg van Mario Bennes kwam er nauwelijks aan te pas tegen de Katwijkers. Na het eerste kwart was de achterstand met 19-15 echter nog klein. In het tweede kwart gooide de vrouwen van Sportiff Grasshoppers meerdere driepunters raak, waardoor het gat veel groter werd. Bij rust stond het 45-25.

Die tik kwam Den Helder Suns niet meer te boven. Aan het begin van het derde kwart waren de eerste zes punten zelfs voor de thuisploeg. Het gat liep daarna op tot 28 punten. De laatste tien minuten waren voor de Noord-Hollanders, maar het kwaad was al geschied.

Woensdag is de vierde wedstrijd in de best-of-five om de titel. Er wordt dan opnieuw gespeeld in Katwijk. Als Sportiff Grasshoppers wint, dan is de beslissingswedstrijd zaterdag 14 mei in Den Helder.