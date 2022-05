FNV zet Schiphol mes op keel met eisenpakket: 'Bij kruisje tekenen, anders nieuwe acties'

FNV en Schiphol zitten vanmiddag om tafel om te praten over een omvangrijk eisenpakket dat de vakbond vanochtend bij Schiphol heeft neergelegd. Daarmee wil de bond voorkomen dat Schiphol-personeel komende zomer bezwijkt onder grote drukte zoals tijdens de zomervakantie van vorig jaar en de huidige meivakantie. "Als ze hier niet op ingaan, krijgen ze een ultimatum aan hun broek", zegt FNV-bestuurder Herrie Hoogenboom tegen NH Nieuws.

"Dit is geen vrijblijvend verzoek, zonder akkoord wordt het nog een hete zomer op Schiphol", schrijft de vakbond in de brief aan Schiphol-directeur Dick Benschop. Volgens Hoogenboom heeft Schiphol weinig keus. "Het is bij het kruisje tekenen, anders volgen er nieuwe acties. Eerder vandaag vertelde FNV-woordvoerder Van Doesburg dat de vakbond Schiphol het afgelopen jaar tot in den treure heeft gewaarschuwd voor chaos door personeelstekorten, maar dat die waarschuwingen allemaal in de wind zijn geslagen.

Onterecht, zo blijkt nu volgens hem: "Mensen zijn − vooral afgelopen weken − onder grote druk gezet en worden massaal ziek. We willen dat er nu echt een structurele oplossing komt voor de sociale problematiek op Schiphol." Volgens Van Doesburg is het ziekteverzuim de afgelopen weken verdubbeld. "Volgens Benschop is dat misschien nog corona, volgens ons is het meivakantie." Eisenpakket De eisen zijn onderverdeeld in algemene eisen voor al het personeel en specifieke eisen voor de verschillende categorieën werknemers. Hieronder de algemene eisen die FNV voor al het Schiphol-personeel eist.

Algemene eisen Voldoende personeel in dienst om werkzaamheden te verrichten

Dit jaar een vakantiepiektoeslag van 200 euro per week voor al het personeel dat tijdens mei- en zomervakantie heeft gewerkt

Recht op minimaal tien dagen aaneengesloten verlof

Gratis parkeren op Schiphol

Gratis vervoer van en naar Schiphol

'Leefbaar loon' van minimaal 14 euro per uur

Staigiar(e)s alleen boventallig en met als doel 'leertraject' toestaan

Jaarlijkse onafhankelijke werkdrukmeting

Voldoende en kwalitatief goed materiaal

Verbeteren van veiligheidscultuur

Quotum van 80 procent vaste banen per afdeling

Toezien op naleving cao-bepalingen en arbeidstijdenwet

Iedereen werkt onder een cao 'afgesloten door een vakbond die voor haar leden opkomt'

Minder beveiligings- en schoonmaakbedrijven

Dagelijkse reiniging van werkplekken, kantines en lounges

Dan de specifieke eisen, bedoeld voor verschillende categorieën werknemers. FNV verdeelt hen onder in afhandeling, beveiliging, schoonmaak en besloten busvervoer. Vooral het aanvullende eisenpakket voor afhandelaars en beveiligers is behoorlijk uitgebreid:

Aanvullende eisen voor afhandelaars: Materiaal pooling, d.w.z. door Schiphol beschikbaar gesteld materiaal waar alle afhandelaars gebruik van kunnen maken

Taaleis, met oog op veiligheid

Respecteren eisen arbeidsinspectie m.b.t fijnstof

Uniforme en verplichte werkmethodes introduceren

Gratis veiligheids- en beschermingsmiddelen

Streven naar minder afhandelingsbedrijven en zeker niet meer

Uniforme en gecerficeerde opleidingen

Proef met arbeidspool opzetten Aanvullende eisen voor beveiligers: Schipholtoeslag op het uurloon

Erop toezien dat beveiligingsbedrijven sta- en looptijden respecteren

Erop toezien dat nieuwe bedrijven de individuele arbeidsvoorwaarden afgesloten door voormalig bedrijven respecteren

Voor schoonmakers eist de bond - bovenop de eisen hierboven − alleen gratis koffie, water en thee. Voor personeel in het besloten busvervoer eisen ze alleen een platformtoeslag. Werkonderbreking Toevallig of niet: vanochtend legde volgens vakbond FNV een deel van de beveiligers tijdens een 'wilde staking' het werk neer. De vakbond had gisteren al lucht gekregen van de ideeën van de beveiligers, en geprobeerd hen op andere gedachten te brengen en het in ieder geval niet uit naam van FNV te doen, liet FNV-woordvoerder Van Doesburg eerder vandaag aan NH Nieuws weten. "Ik werd vanochtend wakker gebeld door Schiphol Group dat er wilde stakingen werden voorbereid", zegt hij tegen NH Nieuws. Rond 11.00 uur kreeg hij vanuit de FNV-achterban signalen dat het werk daadwerkelijk was neergelegd. Twee uur later − rond 13.00 uur − meldde hij op NH Radio dat de acties voor zover bekend weer voorbij waren. Tekst gaat verder.

NH Nieuws-verslaggever Bart van Zutphen was tijdens de werkonderbreking op Schiphol en zag dat het nauwelijks overlast voor reizigers opleverde. "Het is kortstondig geweest", zegt FNV-woordvoerder Van Doesburg, "en het heeft weinig impact gehad, maar het zegt wel iets over hoe de stemming is." Schiphol ontkent dat er sprake is geweest van een werkonderbreking. "Ik heb contact met mijn collega's in de operatie, en zij zeggen dat er geen werkonderbrekingen zijn geweest", zei woordvoerder Dennis Muller eerder vandaag tegen NH Nieuws. Tekst gaat door onder tweet.

In tegenstelling tot de berichten, is er op dit moment geen werkonderbreking gaande bij de beveiliging op Schiphol. Het proces bij de securitycontrole gaat door. — Schiphol (@Schiphol) May 4, 2022

Bestuurder Herrie Hoogenboom zegt begrip te hebben voor de wilde stakers. "We hebben geprobeerd om het richting het gesprek met Schiphol in rustiger vaarwater te brengen." Met oog op de gesprekken die nu worden gevoerd reageerde Van Doesburg vanochtend op NH Radio opgelucht dat de 'wilde staking' in de kiem was gesmoord. "Dat is positief" Maar als Schiphol niet voor de zomer met een dichtgetimmerd plan komt om de herhaling van de chaos van de afgelopen weken en vorige zomervakantie te herhalen, zou het alsnog wel eens een 'hete zomer' kunnen worden op de luchthaven, dreigt de bond. Schiphol-brede acties "Wat ons betreft is het tekenen bij het kruisje, anders volgen er nieuwe acties", aldus Hoogenboom, die hint op Schiphol-brede acties. "Maar dat kan nooit een hele dag voortduren, want dan raakt het hele internationale vliegverkeer ontregeld."