Grens aan aantal vluchten om zomerchaos Schiphol te voorkomen

Schiphol gaat de komende tijd in overleg met de luchtvaartmaatschappijen om voor de zomer vluchten te schrappen. Als het de luchthaven niet lukt om genoeg personeel te werven, zullen er minder vluchten kunnen worden afgehandeld. Dat maakte Schiphol-directeur Dick Benschop vandaag bekend, nadat hij door het stof was gegaan voor de chaos die is ontstaan in de meivakantie.

Schiphol op 3 mei 2022 - NH Nieuws / Doron Sajet

Tot nu toe is het elke dag van de meivakantie veel te druk op Schiphol. De chaos begon al op de eerste dag, toen 150 bagagemedewerkers van KLM onaangekondigd staakten. De terminals puilden uit met passagiers en vele vluchten werden vertraagd of geannuleerd. Niet alleen de staking was debet aan de grote drukte; Schiphol heeft een verkeerde inschatting gemaakt wat betreft het aantal passagiers en ziekmeldingen onder het personeel. Directeur Dick Benschop van Schiphol vertelt wat er misging. Het artikel gaat verder onde de video.

Schiphol-directeur Benschop over wat er misging - NH Nieuws / Doron Sajet

De meivakantie is nog niet voorbij. Dit weekend verwacht Schiphol weer veel lange rijen, vertragingen en zal een beroep doen op de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven om vluchten over te nemen. Vluchten schrappen Benschop wil voorkomen dat er deze zomer nog een zo'n chaos ontstaat. Volgens de topman is de luchthaven al druk aan het werven voor nieuw beveiligingspersoneel en belooft betere arbeidsomstandigheden. Toch zal dat niet kunnen voorkomen dat Schiphol opnieuw vluchten moet gaan schrappen. Benschop gaat het aantal vluchten afstemmen op het aantal beschikbare medewerkers. Artikel gaat verder onder de video.

Schiphol-directeur Benschop over de maatregelen voor de zomer - NH Nieuws / Doron Sajet

Schiphol verwacht zo'n zeven weken voor de zomervakantie te weten of er in het vluchtschema zal moeten worden gestreept. De luchtvaartmaatschappijen zullen uiteindelijk moeten beslissen of ze daarmee akkoord gaan. Ook wordt er gekeken om het aantal nog te boeken reizen te beperken. Wie door de maatregel gedupeerd wordt, zal een claim kunnen indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Benschop heeft al toegezegd de maatschappijen financieel te compenseren.

Lees ook Schiphol 6 vragen en antwoorden over drukte op Schiphol in aanloop naar persconferentie