Rechtbank: Schuurmans te kort door de bocht bij verbod Greenpeace 'Protestival' op Schiphol

Maar om met honderden mensen op Schiphol Plaza samen te komen was volgens Schuurmans geen goed idee. Het ging haar voornamelijk om de veiligheid: "Niet alleen de veiligheid van de Greenpeace-activisten moet worden gewaarborgd, maar ook die van de vele reizigers die er rondlopen", vertelde een woordvoerder van de gemeente tegen NH Nieuws. "Het zal er dan vanwege de kerstperiode ook veel drukker zijn. We hebben onze tolerantiegrenzen aangegeven, Schiphol Plaza hoort daar niet bij."

Met dat besluit gaat de rechtbank vandaag, zo'n 2,5 jaar later, niet mee. "Het is niet duidelijk waarom door dit protest de beheersing van bezoekersstromen in het gedrang zou komen."

De burgemeester heeft volgens de rechtbank de verplichting een betoging zoveel mogelijk te faciliteren en te beschermen. "Ze had daarom moeten onderzoeken of er een manier was waarop het protest op Schiphol Plaza wel door had kunnen gaan, wellicht met beperkingen."

Zowel het verbod op demonstratie op Schiphol Plaza én het noodbevel zijn onterecht verklaard.